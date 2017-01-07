Боевики в течение дня 32 раза обстреляли украинские позиции - штаб АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Боевики в течение дня до 18:00 32 раза обстреляли украинские позиции на Донбассе. об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.
"Всего состоялось 32 обстрела", - говорится в сообщении.
Как отметили в штабе, на мариупольском направлении из 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному, а из минометов - по Павлополю и Талаковке. "Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Павлополю, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяному, Талаковке, Широкино", - говорится в сообщении.
Также указано, что на луганском направлении зафиксированы обстрелы из минометов различных калибров по Троицкому. "Из гранатометов и стрелкового оружия по Новоалександровке и Новозвановке", - добавили в штабе.
"На донецком направлении из 82-миллиметровых минометов и вооружения БМП оккупанты обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия - Пески, Авдеевку и Луганское. В районе Авдеевки произошло боестолкновение. Нападение отбито, боевики отступили", - отметили в штабе.
По данным Минобороны, боевое столкновение между военнослужащими ВСУ и врагом произошло вблизи населенного пункта Авдеевка около половины первого ночи.
"Диверсионная группа противника численностью до десяти человек подошла к нашим позициям на расстояние сто метров, после чего открыла огонь. Благодаря слаженным действиям военнослужащих ВС Украины нападение было отбито, враг отступил", - добавили в оборонном ведомстве.
В итоге, по данным Минобороны, во время боевого столкновения, которое длилось около получаса, с украинской стороны по состоянию на утро - без потерь, потери противника уточняются.