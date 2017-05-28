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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики во время учебных стрельб обстреляли населенный пункт - разведка

Киев • УНН

 • 8690 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время проведения учебных стрельб военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2-й АК из стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Сентяновка. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook, передает УНН.

Боевики во время учебных стрельб обстреляли населенный пункт - разведка

"27 мая этого года во время проведения учебных стрельб в районе населенный пункт Донецкий (бывший Напилковий завод) военнослужащими 4 отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) 2 АК из стрелкового оружия был обстрелян населенный пункт Сентяновка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российское оккупационное командование использует инфраструктуру бывших промышленных предприятий для проведения тренировок личного состава, угрожающего жизни местных жителей.

Напомним, командование российских войск осуществляет проверку фортификационного оборудования незаконных вооруженных формирований на передовой, по которой командиры передовых подразделений заставляют боевиков круглосуточно обустраивать окопы для техники.

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