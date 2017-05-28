Бойовики під час навчальних стрільб обстріляли населений пункт - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Під час проведення навчальних стрільб військовослужбовцями 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2-й АК зі стрілецької зброї було обстріляно населений пункт Сентянівка. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“27 травня цього року під час проведення навчальних стрільб у районі населений пункт Донецький (колишній Напилковий завод) військовослужбовцями 4 окремої мотострілецької бригади (Алчевськ) 2 АК зі стрілецької зброї було обстріляно населений пункт Сентянівка,” — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що російське окупаційне командування використовує інфраструктуру колишніх промислових підприємств для проведення тренувань особового складу, що загрожує життю місцевих жителів.
Нагадаємо, командування російських військ здійснює перевірку фортифікаційного обладнання незаконних збройних формувань на передовій, через яку командири передових підрозділів змушують бойовиків цілодобово облаштовувати окопи для техніки.