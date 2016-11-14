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15 марта, 19:03 • 109370 просмотра

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Боевики обстреливали Станицу Луганскую более трех часов

Боевики обстреливали Станицу Луганскую более трех часов

Киев • УНН

 • 6091 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Боевики обстреливали Станицу Луганскую более трех часов, это был самый мощный обстрел на луганском направлении. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Самый мощный вражеский обстрел на всем луганском направлении состоялся в Станице Луганской. Оккупанты вели там огонь непрерывно более трех часов, применяя минометы и бронетехнику", - сказал А.Лысенко.

Он добавил, что в Попаснянском районе также велись боевые действия, но там обстановка более спокойная.

"На луганском направлении оккупанты активизировались в районе Бахмутской трассы, на рубежах Сокольники-Крымское противник неоднократно применил минометы, а также танк", - сообщил А.Лысенко.

По его словам осенью 2014-го - зимой 2015 здесь также продолжались активные боевые действия.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки на луганском направлении боевые действия велись в Станично-Луганском районе, за исключением самого райцентра.

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