Бойовики обстрілювали Станицю Луганську більше трьох годин
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Бойовики обстрілювали Станицю Луганську більше трьох годин, це був найпотужніший обстріл на луганському напрямку. Про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"Найпотужніший ворожий обстріл на всьому луганському напрямку відбувся у Станиці Луганський. Окупанти вели там вогонь безперервно більше трьох годин, застосовуючи міномети і бронетехніку", - сказав А.Лисенко.
Він додав, що у Попаснянському районі також велися бойові дії, але там обстановка більш спокійніша.
"На луганському напрямку окупанти активізувалися в районі Бахмутської траси, на рубежах Сокільники-Кримське противник неодноразово застосував міномети, а також танк", - повідомив А.Лисенко.
За його словами восени 2014-ого - взимку 2015 року тут також тривали активні бойові дії.
Як повідомляв УНН, минулої доби на луганському напрямку бойові дії велися у Станично-Луганському районі, за винятком самого райцентру.