Боевики обстреляли Зайцево, повреждены 9 зданий

"Обстрел населенного пункта начался в 9 утра. Известно о 9 поврежденных домовладениях. Раненых среди населения нет", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, в настоящее время обнаружены повреждения 9 домов по улице Вологодского и Шумского. Также ранены две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке.

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Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.