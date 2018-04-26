Боевики обстреляли Зайцево, повреждены 9 зданий
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня утром боевики нанесли огневой удар по Зайцево, в результате чего повреждено не менее 9 зданий и ранен домашний скот. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Украины, передает УНН.
"Обстрел населенного пункта начался в 9 утра. Известно о 9 поврежденных домовладениях. Раненых среди населения нет", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, в настоящее время обнаружены повреждения 9 домов по улице Вологодского и Шумского. Также ранены две головы крупного рогатого скота, которые находились в хозяйственной постройке.
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Решается вопрос об открытии по данному факту уголовного производства по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.