Бойовики обстріляли Зайцеве, пошкоджено 9 будівель
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні зранку бойовики завдали вогневого удару по Зайцевому, у результаті чого пошкоджено щонайменше 9 будівель та поранено домашню худобу. Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, передає УНН.
“Обстріл населеного пункту розпочався о 9-й ранку. Наразі відомо про 9 пошкоджених домоволодінь. Поранених серед населення немає”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, наразі виявлені пошкодження 9 будинків по вулиці Вологодського та Шумського. Також поранено дві голови крупного рогатого скота, які перебували в господарській будівлі.
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Вирішується питання про відкриття за даним фактом кримінального провадження за ч.2 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.