Боевики обстреляли позиции ОС из гранатомета

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 85288 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 95503 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 128093 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138196 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126699 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 128352 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 130407 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153159 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 151123 просмотра

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Боевики обстреляли позиции ОС из гранатомета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска на Востоке совершили 2 обстрела позиций Объединенных сил, один раз - по применению гранатомета. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 12:30 сегодня, 7 августа. Ночь прошла спокойно, однако буквально в течение последних часов российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела", - сказал Праута.

По его словам, указанные случаи открытия противником огня имели место на Луганском направлении. С автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского.

Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов украинских войск, оборудованных неподалеку от Пивденного.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал представитель Минобороны.

Как сообщал УНН, 6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.

Напомним, с начала перемирия в районе выполнения задач ООС погибли 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранены 9 военнослужащих.

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