Боевики обстреляли позиции ОС из гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. С начала суток российско-оккупационные войска на Востоке совершили 2 обстрела позиций Объединенных сил, один раз - по применению гранатомета. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Об обстановке в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 12:30 сегодня, 7 августа. Ночь прошла спокойно, однако буквально в течение последних часов российско-оккупационные войска осуществили 2 обстрела", - сказал Праута.
По его словам, указанные случаи открытия противником огня имели место на Луганском направлении. С автоматического гранатомета были обстреляны позиции подразделений Объединенных сил в районе Луганского.
Кроме того, оккупанты применили крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие во время обстрела опорных пунктов украинских войск, оборудованных неподалеку от Пивденного.
"По имеющейся информации, с начала текущих суток ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен", - сказал представитель Минобороны.
Как сообщал УНН, 6 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов четыре военнослужащих погибли и один получил ранения.
Напомним, с начала перемирия в районе выполнения задач ООС погибли 6 военнослужащих Вооруженных сил Украины, ранены 9 военнослужащих.