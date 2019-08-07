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Бойовики обстріляли позиції ОС з гранатомета

Бойовики обстріляли позиції ОС з гранатомета

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 серпня. УНН. Від початку доби російсько-окупаційні війська на Сході здійснили 2 обстріли позицій Об’єднаних сил, один раз – із застосування гранатомета. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України Полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

"Щодо обстановки в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 12:30 сьогодні, 7 серпня. Ніч минула спокійно, проте буквально упродовж останніх годин російсько-окупаційні війська здійснили 2 обстріли", - сказав Праута.

З його слів, зазначені випадки відкриття противником вогню мали місце на Луганському напрямку. З автоматичного гранатомета були обстріляні позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Луганського.

Крім того, окупанти застосували великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю під час обстрілу опорних пунктів українських військ, обладнаних неподалік Південного.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби жоден український військовослужбовець не загинув і не був поранений", - сказав речник Міноборони.

Як повідомляв УНН, 6 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці дев’ять разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів чотири військовослужбовці загинули та один отримав поранення.

Нагадаємо, з початку перемир’я в районі виконання завдань ООС загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України, поранено 9 військовослужбовці.

Українські Національні Новини

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