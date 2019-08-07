Хомчак: з початку перемир’я на Донбасі загинуло 6 військових ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. З початку перемир’я в районі виконання завдань ООС загинуло 6 військовослужбовців Збройних сил України, поранено 9 військовослужбовці. Про це на брифінгу у Києві заявив начальник Генерального штабу — Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак, передає кореспондент УНН.
“В зоні ООС збройні сили України продовжують виконувати поставлені завдання. З 21 липня 00:00 оголошено безстрокове перемир’я, і ЗСУ сьогодні на протязі того часу дотримуються домовленостей. Кількість обстрілів — статистика, відома всім. Вона набагато зменшилась”, — сказав Хомчак.
З його слів, з 21 липня в зоні ООС в основному фіксуються обстріли, які несуть неприцільний характер, протилежна сторона крім того зменшила кількість таких обстрілів.
“Але є непоодинокі факти, в основному це стосується району Павлополя, району Світлодарська, де обстріли носять іноді прицільний характер. Такий випадок ми мали вчора, коли загинули 4 військовослужбовці. Взагалі з початку перемир’я з 21 липня в ЗСУ в районі виконання завдань ООС загинуло 6 військовослужбовців ЗСУ, поранено 9 військовослужбовці”, — додав він.
Нагадаємо, 6 серпня у зоні ООС загинули четверо українських військових.