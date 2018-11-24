Боевики пытаются возобновить боевые действия возле Троицкого
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На Попаснянском направлении противник осуществляет попытки возобновить боевые действия в районе Троицкого. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Объединенных сил Алексей Жуганов, передает УНН.
"На Попаснянском направлении противник осуществляет попытки возобновить боевые действия в районе Троицкого. Здесь оккупанты применили по нашим опорным пунктам минометы калибра 120 мм, гранатометы, противотанковые управляемые ракеты и ПТРД", - сообщил Жуганов.
Кроме того, по его словам, из минометов калибра 82 мм и зенитной установки ЗУ-23-2 враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи хутора Вильный.
"Подразделения обороняющихся принимали адекватные меры для прекращения огня противника. В ходе огневых столкновений один военнослужащий Объединенных сил получил легкое ранение. Потерь среди гражданских лиц не допущено", - говорится в сообщении.
Напомним, 23 ноября ситуация в районе проведения операции оставалась полностью контролируемой Объединенными силами. Боевики 11 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом, противник дважды применил вооружение, запрещенное минского соглашениями.