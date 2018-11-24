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Бойовики намагаються відновити бойові дії біля Троїцького

Бойовики намагаються відновити бойові дії біля Троїцького

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. На Попаснянському напрямку противник здійснює спроби відновити бойові дії у районі Троїцького. Про це повідомив під час брифінгу представник прес-центру Об’єднаних сил Олексій Жуганов, передає УНН.

"На Попаснянському напрямку противник здійснює спроби відновити бойові дії у районі Троїцького. Тут окупанти застосували по наших опорних пунктах міномети калібру 120 мм, гранатомети, протитанкові керовані ракети та ПТРД", - повідомив Жуганов.

Крім того, за його словами, з мінометів калібру 82 мм та зенітної установки ЗУ-23-2 ворог обстрілював позиції Об’єднаних сил поблизу хутора Вільний.

"Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для припинення вогню противника. В ході вогневих зіткнень один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав легке поранення. Втрат серед цивільних осіб не допущено", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому, противник двічі застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

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