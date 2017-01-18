Боевики в Луганской области обстреляли опергруппу полиции

Вчера, 17 января следственно-оперативную группу Попаснянского отделения полиции, которая, по вызову местной жительницы выехала на место преступления в район г.Золотого-5, боевики прицельно обстреляли из стрелкового оружия.

"Цинизм террористов выходит за рамки здравого смысла. Препятствование проведению следствия свидетельствует о попытке террористов скрыть собственное преступление против мирного населения. Ведь по предварительной версии мужчина погиб от пули вражеского снайпера. Чтобы гарантировать безопасность работы полицейских, мы вынуждены были обратиться к представителям миссии ОБСЕ ", - прокомментировал ситуацию заместитель председателя Луганской облгосадминистрации Юрий Клименко.