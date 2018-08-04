Боевики на Донбассе планируют призвать на военную службу иностранцев - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Боевики на Донбассе планируют призвать на военную службу иностранцев, временно находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
Так, по информации разведки, российское оккупационное командование активизировало подготовку к очередному масштабному призыва местного населения для прохождения т.н. военной службы в составе соединений и частей 1 и 2 АК ВС РФ.
“В частности, российскими оккупационными администрациями вносятся изменения в т.н. ”законодательство“ по призыву и прохождению военной службы. При этом, снижаются требования к кандидатам относительно состояния их здоровья и морально-психологических характеристик. Так, в состав мобилизационного резерва предполагается включать лиц, которые ранее не подлежали призыву вообще, в т.ч. и иностранцев, временно находящихся на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”, - говорится в сообщении.
В то же время боевики оборудуют на территории полигонов 1, 2 АК ВС РФ новые площадки для развертывания дополнительных пунктов приема личного состава.
Напомним, ранее разведка сообщала, что в оккупированной Горловке Донецкой области боевики, развлекаясь, обстреляли группу молодых людей, есть пострадавшие.