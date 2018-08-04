Бойовики на Донбасі планують призвати на військову службу іноземців – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Бойовики на Донбасі планують призвати на військову службу іноземців, які тимчасово перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Про це з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
Так, за інформацією розвідки, російське окупаційне командування активізувало підготовку до чергового масштабного призову місцевого населення для проходження т.зв. військової служби у складі з’єднань і частин 1 та 2 АК ЗС РФ.
"Зокрема, російськими окупаційними адміністраціями вносяться зміни до т.зв. «законодавства» щодо призову та проходження військової служби. При цьому, знижуються вимоги до кандидатів щодо стану їх здоров’я та морально-психологічних характеристик. Так, до складу мобілізаційного резерву передбачається включати осіб, які раніше не підлягали призову взагалі, у т.ч. й іноземців, що тимчасово перебувають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Водночас бойовики обладнують на території полігонів 1, 2 АК ЗС РФ нові майданчики для розгортання додаткових пунктів прийому особового складу.
Нагадаємо, раніше розвідка повідомляла, що у окупованій Горлівці Донецької області бойовики, розважаючись, обстріляли групу молодих людей, є постраждалі.