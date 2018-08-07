Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня

Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединский, а в районе Новолуганского наших защитников обстреляли из 82 мм миномета.

Потерь среди защитников Украины нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.

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Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий трое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения.