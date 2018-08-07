Боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
Так, оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новозвановка, Опытное, Марьинка, Павлополь и Лебединский, а в районе Новолуганского наших защитников обстреляли из 82 мм миномета.
Потерь среди защитников Украины нет. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
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Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 4 раза из тяжелого вооружения. За минувшие сутки в ходе боевых действий трое украинских военнослужащих Объединенных сил получили ранения.