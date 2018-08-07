Бойовики на Донбасі 6 разів порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 6 разів порушили режим припинення вогню, у тому числі один раз із застосуванням озброєння, забороненого Мінськими домовленостями. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр ООС, передає УНН.
Так, окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новозванівка, Опитне, Мар’їнка, Павлопіль та Лебединське, а у районі Новолуганського наших захисників було обстріляно із 82 мм міномета.
Втрат серед захисників України немає. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.
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Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 4 рази із важкого озброєння. За минулу добу в ході бойових дій троє українських військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.