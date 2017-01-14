Боевики "Исламского государства" перешли в наступление на город Дейр-аз-Зор в Сирии
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. Боевики группировки "Исламское государство" 14 января начали наступление на контролируемый правительством Сирии город Дейр-аз-Зор, что на востоке страны. Об этом сообщает "Сирийская обсерватория по правам человека" - базирующаяся в Великобритании наблюдательная организация, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
По этим данным, десятки человек погибли, по меньшей мере шесть больших взрывов произошли в городе, когда боевики начали бой с правительственными войсками. Сирийские правительственные военные самолеты нанесли ответные удары по позициям экстремистской группировки.
Группировка "Исламское государство", которая контролирует большую часть провинции Дейр-аз-Зор, держит столицу провинции в осаде с 2014 года.
Правительственные войска пережили осаду благодаря поставке воздушным путем гуманитарной помощи, оружия и боеприпасов. Соседний с городом военный аэропорт все это время оставался под контролем правительственных сил. Сирийские оппозиционные активисты сейчас сообщают, что бои идут также в районе этого военного аэропорта.