Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены четверо военных

"С начала сегодняшних суток на линии разграничения сторон боевики российско-оккупационных войск 21 раз открывали огонь по укреплениям Вооруженных Сил Украины... В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении из запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Кроме этого, с минометов калибра 120 и 82 мм агрессор вел огонь по нашим опорных пунктах вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки, а также - Каменки. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы боевики применили Невельского и Талаковка, стрелковое оружие - в районе Ломакин и Опытного, а неподалеку Новомихайловки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцев.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 76 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования.