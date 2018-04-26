Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены четверо военных

$41.190.15
45.550.30
ukru
Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары
14:36 • 13007 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

13:40 • 30062 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
12:59 • 46855 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 73820 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 117923 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 90447 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 127282 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 185346 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 278567 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 203213 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4.4м/с
71%
Популярные новости

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

7 апреля, 07:56 • 119963 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

7 апреля, 08:11 • 112714 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 93856 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 117546 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 64261 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 64418 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 117700 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 383871 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 345680 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 430454 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

15:21 • 602 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

13:18 • 16416 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 27584 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 33727 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 68921 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены четверо военных

Киев • УНН

 • 7156 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. С начала сегодняшних суток боевики осуществили 21 обстрел позиций сил АТО, в результате чего получили ранения четыре военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

Боевики 21 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены четверо военных

"С начала сегодняшних суток на линии разграничения сторон боевики российско-оккупационных войск 21 раз открывали огонь по укреплениям Вооруженных Сил Украины... В результате боевых действий четверо украинских защитников получили ранения. Пострадавшие воины доставлены в медицинские учреждения и им оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении из запрещенных минского соглашениями 120 мм минометов, а также из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреляли защитников Новотроицкого. Кроме этого, с минометов калибра 120 и 82 мм агрессор вел огонь по нашим опорных пунктах вблизи Лебединского, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - неоднократно в районе Авдеевки, Марьинки, а также - Каменки. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы боевики применили Невельского и Талаковка, стрелковое оружие - в районе Ломакин и Опытного, а неподалеку Новомихайловки - велся снайперский огонь.

На Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и противотанкового ружья оккупанты обстреляли наши укрепления вблизи Зайцев.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" совершили 76 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня восемь военнослужащих ВСУ получили ранения, еще трое - получили боевое травмирования.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$64.77
Bitcoin
$79,048.80
S&P 500
$5,080.28
Tesla
$232.91
Газ TTF
$37.20
Золото
$3,014.66
Ethereum
$1,574.63