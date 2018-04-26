Бойовики 21 раз обстріляли позиції сил АТО, поранено чотирьох військових
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. З початку сьогоднішньої доби бойовики здійснили 21 обстріл позицій сил АТО, внаслідок чого отримали поранення чотири військових. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.
“Від початку сьогоднішньої доби на лінії розмежування сторін бойовики російсько-окупаційних військ 21 раз відкривали вогонь по укріпленнях Збройних Сил України... Унаслідок бойових дій четверо українських захисників зазнали поранення. Постраждалих воїнів доправлено до медичних установ та надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, на Донецькому напрямку із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів, а також з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї окупанти обстріляли захисників Новотроїцького. Крім цього, із мінометів калібру 120 та 82 мм агресор вів вогонь по наших опорних пунктах поблизу Лебединського, з гранатометів різних систем і стрілецької зброї — неодноразово в районі Авдіївки, Мар’їнки, а також — Кам’янки. Крім цього, великокаліберні кулемети бойовики застосували під Невельським і Талаківкою, стрілецьку зброю — в районі Ломакиного та Опитного, а неподалік Новомихайлівки — вівся снайперський вогонь.
На Луганському напрямку із заборонених 120 мм мінометів, великокаліберних кулеметів та протитанкової рушниці окупанти обстріляли наші укріплення поблизу Зайцевого.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби у зоні проведення антитерористичної операції бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” здійснили 76 обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. Унаслідок ворожого вогню вісім військовослужбовців ЗСУ зазнали поранення, ще троє — отримали бойове травмування.