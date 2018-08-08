Боевики 12 раз обстреливали украинских военных, есть раненные - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В течение текущих суток, с 7:00 до 18:00, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом в сети Facebook сообщил пресс-центр ООС, передает УНН.
Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Зайцево, Каменка, Красногоровка, Новомихайловка, Павлополь, Лебединское, Водяное и Широкино.
В результате боевых действий врага получил ранение один военнослужащий Объединенных сил.
Кроме этого, сегодня, 8 августа, около 15:00 часов неподалеку КПВВ "Марьинка" военнослужащий Краматорского пограничного отряда из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Пограничник получил множественные осколочные ранения спины и головы. Сейчас он госпитализирован и получает специализированную медицинскую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 36 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе 5 раз с тяжелого вооружения. За минувшие сутки потерь среди личного состава Объединенных сил нет.