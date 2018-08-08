Бойовики 12 разів обстрілювали українських військових, є поранені – ООС

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Упродовж поточної доби, від 7:00 до 18:00, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню, один військовослужбовець отримав поранення. Про це в мережі Facebook повідомив прес-центр ООС, передає УНН.

Окупанти відкривали прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Зайцеве, Кам’янка, Красногорівка, Новомихайлівка, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

Внаслідок бойових дій ворога отримав поранення один військовослужбовець Об’єднаних сил.

Окрім цього, сьогодні, 8 серпня, близько 15:00 години неподалік КПВВ “Мар’їнка” військовослужбовець Краматорського прикордонного загону зі складу Об’єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Прикордонник отримав множинні осколкові поранення спини та голови. Наразі, він госпіталізований і отримує спеціалізовану медичну допомогу. Обставини події з’ясовуються.

Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 36 разів порушували режим припинення вогню, у тому числі 5 разів із важкого озброєння. За минулу добу втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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