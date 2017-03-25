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Боевика "Оплота" задержали в Донецкой области

Боевика "Оплота" задержали в Донецкой области

Киев  •  УНН

 • 12148 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Правоохранители Донецкой области обнаружили 24-летнего мужчину, который длительное время находился в рядах вооруженных сил "ДНР" в подразделении "Оплота", где ему дали позывной "Чико", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Донецкой области.

Как отмечается, сотрудники криминальной службы установили, что 24-летний местный житель с мая 2014 года по февраль 2015 "служил" в рядах террористов.

Молодой человек рассказал, что жил в Донецке с матерью, нигде не работал, поэтому остро нуждался в деньгах. В мае 2014 он проходил по площади и увидел палатку с листовками, в которых было написано, что в подразделение "Оплот" проводится набор мужчин разного возраста. Также была обещана зарплата - 15 тыс. российских рублей. Парню такое предложение показалось заманчивым и уже на следующий день тот отнес свои документы в комиссариат "ДНР", сообщили в полиции.

Указано, что человека сразу же было принято на службу в мотострелковую роту на должность "стрелка". Ему выдали форму камуфляжной цвета со знаками батальона "Оплот" и дали позывной "Чико". В течение двух недель он проходил курс молодого бойца, где "командиры" учили новобранцев приемам рукопашного боя, преодоление полосы препятствий, стрельбе и тактике ведения боя.

Как сообщается, после окончания учебного курса новоиспеченному боевику выдали автомат Калашникова, и он начал нести службу на КПП базы, на которой осуществлялась подготовка террористов.

Также указано, что молодой человек признался, что за все время пребывания на службе в "ДНР", денег ему ни разу не заплатили.

Отмечается, что разочаровавшись в идеях, которые "исповедовало" командование террористов, в феврале 2015-го молодой человек сдал оружие и вернулся к матери, которая проживала в Донецке. Узнав о террористической деятельности сына, женщина посоветовала ему на время скрыться у бабушки, которая живет в городе Селидово, и тот переехал жить к летней родственнице.

К тому времени, как правоохранители обнаружили боевика, он вел скрытый образ жизни, нигде не работал, а на улицу выходил только ночью, добавили в полиции.

По данному факту правоохранителями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Таким образом, бывшему боевику грозит до 8 лет лишения свободы.

Указано, что за три года полицейские Донецкой области объявили о подозрении 2608 боевикам.

Напомним, СБУ задержала в Мариуполе боевика террористической группировки "Оплот" .

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