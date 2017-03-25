Бойовика "Оплоту" затримали на Донеччині

Як зазначається, співробітники кримінальної служби встановили, що 24-річний місцевий житель з травня 2014 по лютий 2015 року "служив" в рядах терористів.

Молодик розповів, що мешкав в Донецьку із матір’ю, ніде не працював, тому гостро потребував грошей. У травні 2014 року він проходив площею і побачив намет із листівками, в яких було написано, що до підрозділу "Оплот" проводиться набір чоловіків різного віку. Також була обіцяна зарплатня – 15 тисяч російських рублів. Хлопцю така пропозиція здалася привабливою і вже наступного дня той відніс свої документи до комісаріату "ДНР", повідомили у поліції.

Вказано, що молоду людину одразу ж було прийнято на службу у мотострілкову роту на посаду "стрільця". Йому видали форму камуфляжного кольору з відзнаками батальйону "Оплот" та дали позивний "Чико". Протягом двох тижнів він проходив курс молодого бійця, де "командири" навчали новобранців прийомам рукопашного бою, подоланню смуг перешкод, стрільбі та тактиці ведення бою.

Як повідомляється, після закінчення навчального курсу новоспеченому бойовику видали автомат Калашнікова, і він почав нести службу на КПП бази, на якій здійснювалась підготовка терористів.

Також вказано, що молодик зізнався, що за весь час перебування на службі у "ДНР", грошей йому жодного разу не заплатили.

Зазначається, що розчарувавшись в ідеях, які "сповідувало" командування терористів, в лютому 2015 року молодий чоловік здав зброю та повернувся до матері, яка проживала в Донецьку. Дізнавшись про терористичну діяльність сина, жінка порадила йому на якийсь час сховатися в бабусі, що мешкає в місті Селидовому, і той переїхав жити до літньої родички.

До того часу, як правоохоронці виявили бойовика, він вів прихований спосіб життя, ніде не працював, а на вулицю виходив тільки вночі, додали у поліції.

За цим фактом правоохоронцями відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) Кримінального кодексу України. Таким чином, колишньому бойовику загрожує до 8 років позбавлення волі.

Вказано, що за три роки поліцейські Донеччини оголосили про підозру 2608 бойовикам.

Нагадаємо, СБУ затримала в Маріуполі бойовика терористичного угруповання "Оплот".