Боевая мощность россиян в Украине ниже 90% – Минобороны США

Детали

Американский чиновник отмечает, что нет никаких ощутимых признаков прибытия российских подкреплений или иностранных боевиков, которые прилетели в страну. Он добавляет, что по оценке, в Украине есть активная группа вагнеровцев, то есть российских наемников, которые в значительной степени действуют на Донбассе.

"Но мы продолжаем видеть признаки того, что русские ведут эти дискуссии о подкреплении и иностранных бойцах. Они строят такие планы, как насчет пополнения, так и подкрепления. Просто мы не видели, что это на самом деле имеет место”, - отметил чиновник.

Добавим

По оценкам Соединенных Штатов, русские запустили более 1100 ракет с момента полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля, отметил чиновник. Также он сообщил, что никаких реальных изменений со стороны российских сил на местах под Киевом не наблюдается.

Напомним

По данным Генштаба ВСУ, украинские защитники уничтожили до 60% личного состава и техники оккупантов под Изюмом. Враг деморализован, имеет существенные потери и проблемы с логистикой.



