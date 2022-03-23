Бойова потужність росіян в Україні нижча ніж 90% – міноборони США
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Міноборони США оцінило, що рівень бойової потужності росіян трохи нижче 90%, ніж був до повномасштабного вторгнення в Україну. Також уточнили, що це оцінка потужності, зібрана в білорусі до нападу, а не всієї військової могутності рф. Про це пише УНН посилаючись на брифінг високопоставлених офіцерів оборони США.
Деталі
Американський посадовець зазначає, що немає жодних відчутних ознак прибуття російських підкріплень або іноземних бойовиків, які прилетіли в країну. Він додає, що за оцінкою, в Україні є активна група вагнерівців, тобто російських найманців, які значною мірою діють на Донбасі.
“Але ми продовжуємо бачити ознаки того, що росіяни ведуть ці дискусії про підкріплення та іноземних бійців. Вони будують такі плани, як щодо поповнення, так і підкріплення. Просто ми не бачили, що це насправді має місце”, - зауважив посадовець.
Додамо
За оцінками Сполучених Штатів, росіяни запустили понад 1100 ракет з моменту повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого, зазначив посадовець. Також він повідомив, що жодних реальних змін з боку російських сил на місцях під Києвом не спостерігається.
Нагадаємо
За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники знищили до 60% особового складу і техніки окупантів під Ізюмом. Ворог деморалізований, має суттєві втрати та проблеми з логістикою.