Ботулизм заподозрили у двух жителей Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 21 декабря. УНН. Ботулизм подозревают у двух жителей Знаменского района Кировоградской области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в преcc-службе областного лабораторного центра Минздрава.
При эпидрасследовании установили, что пострадавшие употребляли мясную тушенку домашнего приготовления.
С целью подтверждения диагноза "ботулизм" в лабораторию особо опасных инфекций Центра доставили образцы крови пострадавших для проведения диагностического исследования.
Эпидемиологическое расследование продолжается.
О результатах расследования и исследования сообщат дополнительно.
Напомним, с начала года в Украине ботулизмом заболели более 120 человек и 5 человек умерли.