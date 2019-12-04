З початку року в Україні на ботулізм захворіло понад 120 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. З початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 людини та 5 осіб померли. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
"Із початку 2019 року станом на 4 грудня в Україні на ботулізм захворіли 123 людини (120 дорослих та 3 дитини). 5 людей померли", - сказано у повідомленні.
Так, найбільше випадків зафіксовано у Запорізькій (11), Чернігівській (10), Житомирській (10), Дніпропетровській (10), Івано-Франківській (9), Хмельницькій (9), Вінницькій (8) областях та у Києві (10).
Усі постраждалі у поточному році отримали протиботулінічну сироватку.
Як зазначили у Центрі громадського здоров’я України, більшість харчової продукції, що стала причиною захворювання, у 76% було виготовлено в домашніх умовах, у 11 % – придбано у торгівельній мережі.
"53% постраждалих вживали рибну продукцію, виготовлену в побуті або невідомого походження. Інші випадки захворювання були пов’язані із вживанням м’ясних консервів та інших виробів з м’яса, консервованих овочів та грибів", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві підтвердили ботулізм в одному з супермаркетів мережі "АТБ".