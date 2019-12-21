Ботулізм запідозрили у двох жителів Кіровоградщини
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ботулізм підозрюють у двох жителів Знам’янського району на Кіровоградщині. Про це поінформували кореспондента УНН в преccлужбі обласного лабораторного центру МОЗ.
При епідрозслідуванні встановили, що потерпілі вживали м’ясну тушонку домашнього приготування.
З метою підтвердження діагнозу “ботулізм” до лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру доставили зразки крові потерпілих для проведення діагностичного дослідження.
Епідеміологічне розслідування продовжується.
Про результати розслідування та дослідження повідомлять додатково.
Нагадаємо, з початку року в Україні на ботулізм захворіли понад 120 людей та 5 осіб померло.