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Ботулізм запідозрили у двох жителів Кіровоградщини

Ботулізм запідозрили у двох жителів Кіровоградщини

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 21 грудня. УНН. Ботулізм підозрюють у двох жителів Знам’янського району на Кіровоградщині. Про це поінформували кореспондента УНН в преccлужбі обласного лабораторного центру МОЗ.

При епідрозслідуванні встановили, що потерпілі вживали м’ясну тушонку домашнього приготування.

З метою підтвердження діагнозу “ботулізм” до лабораторії особливо небезпечних інфекцій Центру доставили зразки крові потерпілих для проведення діагностичного дослідження.

Епідеміологічне розслідування продовжується.

Про результати розслідування та дослідження повідомлять додатково.

Нагадаємо, з початку року в Україні на ботулізм захворіли понад 120 людей та 5 осіб померло.

Українські Національні Новини

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