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Боррель встретился с Умеровым: говорили о долгосрочных обязательствах по безопасности для Украины

Боррель встретился с Умеровым: говорили о долгосрочных обязательствах по безопасности для Украины

Киев • УНН

 • 225429 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель встретился с министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Во время встречи говорили о долгосрочных обязательствах по безопасности ЕС для Украины. Об этом Боррель сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Цитата

“Война россии против Украины является экзистенциальной угрозой для всех нас. ... Украина нуждается в большем количестве возможностей и нуждается в них быстрее. Мы готовим долгосрочные обязательства по безопасности для Украины”, — отметил Боррель.

Детали

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности во время личной встречи с украинским новоназначенным министром обороны обсудил также и постоянную военную помощь ЕС для усиления защиты нашего государства.

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Напомним

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после визита в Одесскую область прибыл в Киев, где принял участие в мероприятиях по случаю почтил память погибших защитников и защитниц Украины вместе с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

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