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Боррель зустрівся з Умєровим: говорили про довгострокові безпекові зобов’язання для України

Боррель зустрівся з Умєровим: говорили про довгострокові безпекові зобов’язання для України

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час зустрічі говорили про довгострокові безпекові зобов’язання ЄС для України. Про це Боррель повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Цитата

“Війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас. ... Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України”, — зазначив Боррель.

Деталі

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки під час особистої зустрічі з українським новопризначеним міністром оборони обговорив також і постійну військову допомогу ЄС для посилення захисту нашої держави.

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Нагадаємо

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після візиту до Одеської області прибув до Києва, де взяв участь у заходах з нагоди вшанував пам’яті загиблих захисників і захисниць України разом із Президентом України Володимиром Зеленським.

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