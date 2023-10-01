Боррель зустрівся з Умєровим: говорили про довгострокові безпекові зобов’язання для України

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“Війна росії проти України є екзистенційною загрозою для всіх нас. ... Україна потребує більше можливостей і потребує їх швидше. Ми готуємо довгострокові безпекові зобов’язання для України”, — зазначив Боррель.

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Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки під час особистої зустрічі з українським новопризначеним міністром оборони обговорив також і постійну військову допомогу ЄС для посилення захисту нашої держави.

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Нагадаємо

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель після візиту до Одеської області прибув до Києва, де взяв участь у заходах з нагоди вшанував пам’яті загиблих захисників і захисниць України разом із Президентом України Володимиром Зеленським.