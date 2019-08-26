Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. США призывают не позволять иранскому танкеру Adrian Darya разгрузиться в одном из средиземноморских портов. Об этом говорится в сообщении помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, опубликованном в Twitter, сообщает УНН.
"[Все варианты на столе] чтобы остановить Иран в финансировании терроризма, дестабилизации в мире и нарушении международных санкций, - написал Болтон. - Нельзя позволить танкеру Adrian Darya с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов".
Как заявил 25 августа заместитель командующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяри, военно-морские силы Ирана готовы в случае необходимости сопровождать танкер Adrian Darya в Средиземном море.
Напомним, на саммите G7 Иран запросил у Запада разрешить экспорт нефти.