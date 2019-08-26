Болтон закликав перешкоджати розвантаженню іранського танкера в Середземному морі

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Київ • УНН

 • 13011 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. США закликають не дозволяти іранському танкеру Adrian Darya розвантажитися в одному з середземноморських портів. Про це йдеться в повідомленні помічника президента США з національної безпеки Джона Болтона, опублікованому в Twitter, повідомляє УНН.

"[Всі варіанти на столі] щоб зупинити Іран у фінансуванні тероризму, дестабілізації в світі і порушенні міжнародних санкцій, - написав Болтон. - Не можна дозволити танкеру Adrian Darya з незаконною нафтою розвантажитися в одному з портів".

Як заявив 25 серпня заступник командувача іранською армією контр-адмірал Хабіболла Сайярі, військово-морські сили Ірану готові в разі необхідності супроводжувати танкер Adrian Darya в Середземному морі.

Нагадаємо, на саміті G7 Іран запросив у Заходу дозволити експорт нафти.

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