Болгария официально прекращает поставки оружия Украине и призывает к переговорам с рф

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов заявил, что его страна больше не будет поставлять оружие Украине. Об этом он объявил на пресс-конференции в Софии во вторник, 9 июня, передает УНН со ссылкой на The Sofia Globe.

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Как отметил министр, Украине "нужно больше людей, а не больше оружия". По его словам, "война не будет решена на поле боя".

Украина нуждается в большем количестве людей, а не в большем количестве оружия. У нее достаточно оружия, поэтому мы не предусматриваем предоставления большего количества оружия украинской армии. Мы видим позиционную войну, и сколько бы вооружения ни накапливалось, единственное, чего удается достичь, - это потери человеческих жизней - говорится в заявлении Стоянова.

Министр обороны считает, что "настало время сторонам конфликта сесть за стол переговоров". Он добавил, что роль Европейского Союза чрезвычайно важна.

Дополнительно

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что Европейский Союз должен взять на себя ведущую роль в переговорах с россией относительно прекращения полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Болгарии пророссийская партия "Возрождение" внесла в парламент проект резолюции о расторжении 10-летнего соглашения по безопасности с Украиной.