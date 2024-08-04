В Донецкой области принято решение о принудительной эвакуации детей из Гродовской и Новогродовской громад. Об этом сообщил председатель Донецкой ОГА (ОГА) Вадми Филашкин, передает УНН.

Детали

Он рассказал, что власти области провели заседание, главной темой которого стала ситуация с безопасностью в Гродовской и Новогродовской громадах.

Враг ежедневно авиабомбами уничтожает города и села этих громад, поэтому приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями или другими законными представителями из Новогродовки и сел Мариновка, Михайловка, Лесовка, а также из сел Луч, Московское, Балаган, Николаевка, Миролюбовка, Малиновка и поселка Новоэкономическое Гродовской ТГ, Полтавки Ильиновской ТГ - написал он.

Филашкин добавил, что по ходатайству руководителя Кураховской ВА приняли решение об эвакуации ребенка из села Островское.

Всего из четырех общин имеем в более безопасные регионы Украины вывезут 744 ребенка с их семьями.

К процессу эвакуации детей будут привлечены исключительно бронированные автомобили, ведь на территории этих общин враг активно применяет FPV дроны.

Напомним

Ранее координационный штаб согласовал принудительную эвакуацию 21 ребенка с родителями из шести населенных пунктов Донецкой области из-за ситуации с безопасностью. Эвакуированным обеспечат бесплатный приют, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

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