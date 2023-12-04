Более 6,6 млрд грн налогов и сборов уплатил WOG за 9 месяцев 2023 года
Киев • УНН
За девять месяцев 2023 года WOG уплатила более 6,6 млрд грн налогов и сборов. Несмотря на войну, WOG продолжает выполнять свои кредитные обязательства.
Сеть АЗК WOG продолжает продолжает традицию публичной отчетности об уплаченных налогах и сборах. Так, суммарно компания перечислила в бюджеты всех уровней 6,619 млрд грн, что составляет 0,6% сводного бюджета за 9 месяцев 2023 года, сообщает УНН.
В эту сумму входит налог на прибыль, НДС от реализованных товаров и услуг, розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование.
"Сегодня каждая гривна налогов, как никогда важна, ведь это - оружие и обеспечение наших военных. Именно топливный ритейл начал традицию публичной отчетности об уплаченных налогах. Так мы понимаем задачу крупных системных национальных компаний, чтобы формировать в обществе запрос на прозрачность и открытость бизнеса, чтобы потребитель имел возможность сознательно выбирать ответственный бизнес, как место основной покупки", - подчеркнул Николай Циркун, финансовый директор сети АЗК WOG.
Кроме этого, несмотря на войну, сеть АЗК WOG продолжает выполнять свои обязательства перед кредиторами, и прежде всего перед государственными банками. Так, с момента полномасштабного вторжения компания не только не остановила выплаты, но и вышла из финансовой реструктуризации с государственным Ощадбанком. Как отметил сам Ощадбанк, "...банк принял решение о прекращении признания кредитного портфеля группы компаний WOG проблемным и перевода клиента на обслуживание в рамках стандартных подходов и политик как стабильно работающего бизнеса. Это первое решение Ощада по завершению процедуры финансовой реструктуризации для клиента крупного корпоративного бизнеса". Если перевести это на понятный нашим клиентам язык, за 9 месяцев 2023 года 1,6 гривны с каждого проданного литра топлива было направлено на выплаты государственным банкам.
Сеть АЗК WOG и в дальнейшем будет продолжать инициировать гуманитарные проекты, а также выполнять обязательства перед обществом, добросовестно оплачивая перед обществом, добросовестно уплачивая все налоги и сборы.
Более 6,6 млрд грн налогов и сборов уплатил WOG за 9 месяцев 2023 года
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