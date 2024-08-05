Сервисом шеренгу документов в приложении Дія уже воспользовались более 30 млн раз. В среднем ежедневно документами через приложение делятся более чем 40 тысяч раз. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали в пресс-службе Дії, передает УНН.

Сервисы действия для бизнеса-забота о ваших клиентах. С действием ускоряется обслуживание, переводятся процессы в онлайн и упрощается жизнь. Один из сервисов - шеринг документов, которым украинцы воспользовались 30 + млн раз, в среднем это 40 + тыс. ежедневно - говорится в сообщении.

В Дії также напомнили, как работает шеринг документов через приложение.

Компания отправляет в Дію клиенту запрос на копии документов

Клиент подтверждает его Дія.подписью. В запросе есть информация, кто запрашивает копию и какого именно документа.

Напомним

В апреле в Украине запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение Дія в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами.