Сервисом шеренгу документов в Дії воспользовались более 30 млн раз. Ежедневно украинцы делятся документами через приложение более 40 тысяч раз, что упрощает обмен документами между клиентами и бизнесом.
Сервисом шеренгу документов в приложении Дія уже воспользовались более 30 млн раз. В среднем ежедневно документами через приложение делятся более чем 40 тысяч раз. Об этом в понедельник, 5 августа, рассказали в пресс-службе Дії, передает УНН.
Сервисы действия для бизнеса-забота о ваших клиентах. С действием ускоряется обслуживание, переводятся процессы в онлайн и упрощается жизнь. Один из сервисов - шеринг документов, которым украинцы воспользовались 30 + млн раз, в среднем это 40 + тыс. ежедневно
В Дії также напомнили, как работает шеринг документов через приложение.
Напомним
В апреле в Украине запустили проект, который позволяет украинцам обмениваться различными цифровыми документами и финансовой информацией с банками через приложение Дія в одном пакете, что упрощает процесс обмена документами.