Более 1,4 млн украинцев обновили данные через ЦПАУ: за последние две недели обращений стало вчетверо больше

Более 1,4 миллиона украинцев обновили свои учетные данные в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) в течение 60-дневного срока предоставления услуги, сообщили в среду в Минцифры, пишет УНН.

Детали

"16 июля завершился 60-дневный период предоставления услуги по уточнению данных военнообязанных в ЦПАУ. За это время более 1,4 миллиона украинцев выполнили норму закона и уточнили учетные данные быстро и удобно в Центрах предоставления админуслуг", - сообщили в Минцифры.

Отмечается, что "в последние две недели количество обращений в Центры предоставления админуслуг увеличилось в 4 раза, поэтому работники ЦПАУ продолжали работать даже в выходные".

Активнее всего, как сообщается, украинцы уточняли учетные данные в ЦПАУ в таких регионах:

Киевская область

Львовская область

Днепропетровская область

город Киев

Одесская область

Напомним

С сегодняшнего дня обновить данные можно только в ТЦК или приложении Резерв+.

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