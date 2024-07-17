Более 1,4 млн украинцев обновили данные через ЦПАУ: за последние две недели обращений стало вчетверо больше
Киев • УНН
Более 1,4 миллиона украинцев обновили свои учетные данные в Центрах предоставления административных услуг в течение 60-дневного срока предоставления услуги.
Более 1,4 миллиона украинцев обновили свои учетные данные в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) в течение 60-дневного срока предоставления услуги, сообщили в среду в Минцифры, пишет УНН.
Детали
"16 июля завершился 60-дневный период предоставления услуги по уточнению данных военнообязанных в ЦПАУ. За это время более 1,4 миллиона украинцев выполнили норму закона и уточнили учетные данные быстро и удобно в Центрах предоставления админуслуг", - сообщили в Минцифры.
Отмечается, что "в последние две недели количество обращений в Центры предоставления админуслуг увеличилось в 4 раза, поэтому работники ЦПАУ продолжали работать даже в выходные".
Активнее всего, как сообщается, украинцы уточняли учетные данные в ЦПАУ в таких регионах:
- Киевская область
- Львовская область
- Днепропетровская область
- город Киев
- Одесская область
Напомним
С сегодняшнего дня обновить данные можно только в ТЦК или приложении Резерв+.
О штрафе от ТЦК можно будет узнать в "Дії" - спикер Минобороны17 июля 2024, 11:04 • 8621 просмотр