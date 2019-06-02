Боксер Редкач нокаутом победил экс-чемпиона мира
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Уроженец Украины Иван Редкач в полусреднем весе праздновал победу в боксерском поединке с бывшим чемпионом в двух весовых категориях американцем Девоном Александером, передает УНН.
Развязка боя состоялась в шестом раунде. Сначала наш земляк ударом по корпусу и апперкотом отправил грубо в нокдаун визави. Александр нашел в себе силы, чтобы встать. Впоследствии украинец еще дважды отправил оппонента на настил ринга, и после второго раза судья решил остановить бой - победа нокаутом Редкача.
Таким образом, Редкач получил 23 победу на профи-ринге при 4 поражениях и одной ничьей. Александр имеет 27 побед при 7 поражениях.
Напомним, что в 2017 году Редкач попадал в ДТП.