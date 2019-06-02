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6 марта, 19:19 • 135032 просмотра

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6 марта, 17:12 • 143476 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Боксер Редкач нокаутом победил экс-чемпиона мира

Боксер Редкач нокаутом победил экс-чемпиона мира

Киев  •  УНН

 • 15909 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Уроженец Украины Иван Редкач в полусреднем весе праздновал победу в боксерском поединке с бывшим чемпионом в двух весовых категориях американцем Девоном Александером, передает УНН.

Развязка боя состоялась в шестом раунде. Сначала наш земляк ударом по корпусу и апперкотом отправил грубо в нокдаун визави. Александр нашел в себе силы, чтобы встать. Впоследствии украинец еще дважды отправил оппонента на настил ринга, и после второго раза судья решил остановить бой - победа нокаутом Редкача.

Таким образом, Редкач получил 23 победу на профи-ринге при 4 поражениях и одной ничьей. Александр имеет 27 побед при 7 поражениях.

Напомним, что в 2017 году Редкач попадал в ДТП.

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