Боксер Редкач нокаутом переміг екс-чемпіона світу
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Уродженець України Іван Редкач у напівсередній вазі святкував звитягу у боксерському поєдинку із колишнім чемпіоном у двох вагових категоріях американцем Девоном Александером, передає УНН.
Розв'язка бою відбулася у шостому раунді. Спочатку наш земляк ударом по корпусу і аперкотом відправив брутально у нокдаун візаві. Александер знайшов у собі сили, аби встати. Згодом українець ще двічі відправив опонента на настил рингу, і після другого разу суддя вирішив зупинити бій – перемога нокаутом Редкача.
Таким чином, Редкач одержав 23 звитягу на профі-рингу при 4 поразках і одній нічиї. Александер має 27 перемог при 7 поразках.
Нагадаємо, що у 2017 році Редкач потрапляв у ДТП.