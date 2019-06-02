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Боксер Редкач нокаутом переміг екс-чемпіона світу

Боксер Редкач нокаутом переміг екс-чемпіона світу

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 червня. УНН. Уродженець України Іван Редкач у напівсередній вазі святкував звитягу у боксерському поєдинку із колишнім чемпіоном у двох вагових категоріях американцем Девоном Александером, передає УНН.

Розв'язка бою відбулася у шостому раунді. Спочатку наш земляк ударом по корпусу і аперкотом відправив брутально у нокдаун візаві. Александер знайшов у собі сили, аби встати. Згодом українець ще двічі відправив опонента на настил рингу, і після другого разу суддя вирішив зупинити бій – перемога нокаутом Редкача.

Таким чином, Редкач одержав 23 звитягу на профі-рингу при 4 поразках і одній нічиї. Александер має 27 перемог при 7 поразках.

Нагадаємо, що у 2017 році Редкач потрапляв у ДТП

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