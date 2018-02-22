Bloomberg: Трамп хочет продемонстрировать жесткое отношение к РФ на примере "Вагнера"

“Администрация Трампа обдумывает возможность подать гибель большого количества российских наемников 7 февраля в боях с силами, поддерживаемыми США, как доказательство жесткой позиции президента по отношению к Кремлю”, — сказал изданию чиновник, знакомый с ситуацией.

Также подтверждением этому является высказывание спикера Белого дома Сары Сандерс.

Во время брифинга во вторник она вспомнила об инциденте в Сирии, отметив, что президент Трамп занял более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник Барак Обама.

“Трамп сделал многое, чтобы создать давление на Россию и быть жестким в отношении РФ. На прошлой неделе имел место инцидент, о котором будет сообщено в ближайшие дни, и это еще один способ, который нынешний президент проявил жесткость в отношении России”, — сообщила пресс-секретарь Белого дома.

Источник отмечает также то, что Трамп хотел бы сам публично выступить и напомнить о бое в Сирии, чтобы “продемонстрировать свою решимость в противостоянии с Москвой”.

Как сообщал УНН, генерал США заявил об ударе по “Вагнер” в Сирии: мы предупреждали .