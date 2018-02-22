Bloomberg: Трамп хоче продемонструвати жорстке ставлення до РФ на прикладі "Вагнера"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість публічного доведення своєї жорсткої позиції щодо Російської Федерації на прикладі розгрому так званої ПВК “Вагнер” у Сирії силами США. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі, інформує УНН.

“Адміністрація Трампа обмірковує можливість подати загибель великої кількості російських найманців 7 лютого у боях із силами, підтримуваними США, як доказ жорсткої позиції президента щодо ставлення до Кремля”, — сказав виданню чиновник, ознайомлений з ситуацією.

Також підтвердженням цьому є висловлювання речниці Білого дому Сари Сандерс.

Під час брифінгу у вівторок вона згадала про інцидент у Сирії, зазначивши, що президент Трамп має більш жорстку позицію відносно Росії, ніж його попередник Барак Обама.

“Трамп зробив багато речей, щоб створити тиск на Росію й бути жорстким щодо РФ. Минулого тижня мав місце інцидент, про який буде повідомлено найближчими днями, і це ще один спосіб, у який нинішній президент проявив жорсткість відносно Росії”, — повідомила речниця Білого дому.

Джерело наголошує також на тому, що Трамп хотів би сам публічно виступити й нагадати про бій у Сирії, щоб “продемонструвати свою рішучість у протистоянні з Москвою”.

Як повідомляв УНН, генерал США заявив про удар по “вагнерам” у Сирії: ми попереджали.

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