Bloomberg: Трамп хоче продемонструвати жорстке ставлення до РФ на прикладі "Вагнера"

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Президент США Дональд Трамп розглядає можливість публічного доведення своєї жорсткої позиції щодо Російської Федерації на прикладі розгрому так званої ПВК “Вагнер” у Сирії силами США. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у Білому домі, інформує УНН.