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Блокирование экспорта российской нефти повлечет резкий рост цен - Минфин США

Киев • УНН

 • 81809 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министр финансов США Джанет Йеллен в среду предупредила законодателей, что полный запрет на российскую нефть доставит значительные неудобства потребителям во всем мире. Об этом УНН пишет ссылаясь на CNN.

Блокирование экспорта российской нефти повлечет резкий рост цен - Минфин США

Цитата

"Проблема с блокированием экспорта нефти из россии заключается в том, что многие страны, особенно в Европе, очень зависят от этой нефти", - сказала Йеллен во время слушаний.

"И мы, вероятно, увидим стремительный рост цен, если введем полный запрет на нефть".

Детали

Йеллен сказала, что поскольку спрос на нефть в целом стабильный, слишком много ограничений на поставки могут иметь очень большие последствия для цен".

"Разрабатывая санкции, мы хотим причинить россии максимальную боль, но при этом позаботимся о том, чтобы не причинить чрезмерной боли американцам и нашим партнерам", - сказала Йеллен.

Тем временем руководители нефтяных компаний США пообещали на слушаниях в среду быстро разорвать связи с россией и защитить свои инвестиции.

Дополнение

Генеральный директор Exxon Даррен Вудс повторил, что его компания планирует закрыть свой последний проект в россии, обещание, которое они дали месяц назад.

Генеральному директору Chevron Майк Вирту было предложено взять на себя обязательство прекратить все операции в россии, в том числе поставки российским компаниям смазочных материалов и других материалов.

"Мы остановили все эти продажи, и в ближайшем будущем они не восстановятся", - сказал Вирт.

Дэвид Лоулер, президент BP America, сказал, что в течение 96 часов после вторжения его компания объявила о своем намерении выйти из своей доли в российской "Роснефти", списав до 25 миллиардов долларов.

"ВР была в ужасе от военных действий в войне против Украины, - сказал Лоулер. - Компания очень серьезно относится к нашему ответу".

Гретхен Уоткинс, президент Shell USA, заявила, что Shell прекратила спотовые закупки сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ). Уоткинс добавила, что компания движется "как можно быстрее" к полному выходу из россии.

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