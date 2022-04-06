Блокування експорту російської нафти спричинить різке зростання цін - Мінфін США

Цитата

"Проблема з блокуванням експорту нафти з росії полягає в тому, що багато країн, особливо в Європі, дуже залежать від цієї нафти", - сказала Єллен під час слухань.

"І ми, ймовірно, побачимо стрімке зростання цін, якщо введемо повну заборону на нафту".

Деталі

Єллен сказала, що оскільки попит на нафту в цілому стабільний, занадто багато обмежень на постачання можуть мати "дуже великі наслідки для цін".

"Розробляючи санкції, ми хочемо завдати росії максимального болю, але при цьому подбаємо про те, щоб не завдати надмірного болю американцям і нашим партнерам", - сказала Єллен.

Тим часом керівники нафтових компаній США пообіцяли на слуханнях у середу швидко розірвати зв'язки з росією та захистити свої інвестиції.

Доповнення

Генеральний директор Exxon Даррен Вудс повторив, що його компанія планує закрити свій останній проект у росії, обіцянку, яку вони дали місяць тому.

Генеральному директору Chevron Майку Вірту було запропоновано взяти на себе зобов'язання припинити всі операції в росії, у тому числі постачання російським компаніям мастильних матеріалів та інших матеріалів.

"Ми зупинили всі ці продажі, і в найближчому майбутньому вони не відновляться", - сказав Вірт.

Девід Лоулер, президент BP America, сказав, що протягом 96 годин після вторгнення його компанія оголосила про свій намір вийти зі своєї частки в російській "Роснафті", списавши до 25 мільярдів доларів.

"ВР була у жаху від військових дій у війні проти України, - сказав Лоулер. - Компанія дуже серйозно ставиться до нашої відповіді".

Гретхен Уоткінс, президент Shell USA, заявила, що Shell припинила спотові закупівлі сирої нафти та зрідженого природного газу (ЗПГ). Уоткінс додала, що компанія рухається "якнайшвидше" до повного виходу з росії.