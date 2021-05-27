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Блокировка батальона морпехов в Феодосии в 2014 году: советнику министра обороны России сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 12072 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Генерал-полковнику Вооруженных Сил РФ, который сейчас занимает должность советника министра обороны РФ, Александру Галкину сообщено о подозрении в блокировании воинской части Военно-Морских Сил ВСУ во время оккупации Крыма. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

Блокировка батальона морпехов в Феодосии в 2014 году: советнику министра обороны России сообщили о подозрении

Цитата

"Прокурорами Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении генерал-полковнику Вооруженных Сил РФ, который сейчас занимает должность советника министра обороны РФ, по фактам пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательства к совершению государственной измены, пособничества в ведении агрессивной войны (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отметим, что как стало известно УНН из собственных источников речь идет об Александре Галкине.

Детали

Сообщается, что по данным следствия, в феврале-марте 2014 года подозреваемый совершал командование Южным военным округом ВС РФ и организовал окружение бронетранспортерами и блокировку военной части А2272 1-го батальона морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - одного из наиболее боеспособных воинских подразделений, способных дать отпор вооруженной агрессии.

В Офисе Генпрокурора отмечают, что кроме того, установлено, что генерал-полковник ВС РФ, угрожая применением военнослужащими ВС РФ физического насилия и оружия, подстрекал офицеров 1-го батальона морской пехоты ВМС ВС Украины и управление береговой и территориальной обороны к совершению государственной измены - перехода на сторону врага во время вооруженного конфликта.

Так, прокурорами Офиса Генпрокурора и следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины продолжается сбор доказательств причастности представителей власти и должностных лиц ВС РФ к решению и ведению агрессивной войны против Украины, а также совершению других преступлений, которые привели к оккупации территории Крыма.

Дополнение

В конце февраля 2014 года русские войска заблокировали место постоянной дислокации батальона морпехов в Феодосии, а 24 марта захватили их штурмом.

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