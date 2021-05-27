Блокування батальйону морпіхів в Феодосії у 2014 році: раднику міністра оборони Росії повідомили про підозру

Цитата

“Прокурорами Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру генерал-полковнику Збройних Сил РФ, який наразі обіймає посаду радника Міністра оборони РФ, за фактами пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурювання до вчинення державної зради, пособництва у веденні агресивної війни (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що як стало відомо УНН з власних джерел мова йде про Олександра Галкіна.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, у лютому-березні 2014 року підозрюваний здійснював командування Південним військовим округом ЗС РФ та організував оточення бронетранспортерами і блокування військової частини А2272 1-го батальйону морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України — одного з найбільш боєздатних військових підрозділів, спроможних дати відсіч збройній агресії.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що окрім того, встановлено, що генерал-полковник ЗС РФ, погрожуючи застосуванням військовослужбовцями ЗС РФ фізичного насильства та зброї, підбурював офіцерів 1-го батальйону морської піхоти ВМС ЗС України і управління берегової та територіальної оборони до вчинення державної зради — переходу на бік ворога під час збройного конфлікту.

Так, прокурорами Офісу Генпрокурора та слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України продовжується збір доказів причетності представників влади та службових осіб ЗС РФ до розв’язання і ведення агресивної війни проти України, а також вчинення інших злочинів, що призвели до окупації території Криму.

Доповнення

В кінці лютого 2014 року російські війська заблокували місце постійної дислокації батальйону морпіхів у Феодосії, а 24 березня захопили їх штурмом.