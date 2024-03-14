Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Блокирование польско-украинской границы приведет к дефициту и ощутимому росту цен на ряд категорий товаров на украинском рынке. Об этом в комментарии УНН рассказали аналитики Ассоциации ритейлеров Украины.

"Блокирование польско-украинской границы повлекло значительные вызовы для торговых сетей, ограничив импорт товаров и вызвав задержки в поставках. Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через соседние государства (Венгрию или Румынию), что приводит к трудностям и удлинению срока доставки на 2-3 дня. А это увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Неизбежно, это приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей", - говорят в Ассоциации.

По словам аналитиков, проблема приобретает глобальный масштаб, ведь отечественные производители также сталкиваются с отсутствием необходимых компонентов, оборудования или упаковки, поступающих из-за рубежа. Это может вызвать дефицит некоторых категорий товаров на украинском рынке, учитывая важность этих импортных элементов для производственных процессов.

"Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 миллионов гривен еженедельно", - сообщает один из аналитиков Ассоциации ритейлеров.

Также эксперты добавляют, что особенно критической является ситуация для сетей, импортирующих продукты, в частности овощи, фрукты, рыбу, крупы и молочные продукты, ведь обеспечение надлежащего температурного режима просто невозможно.

"В целом ситуация с блокированием польско-украинской границы со стороны Польши повлечет необратимые процессы в двусторонних отношениях между странами. Ответом на это уже стала растущая волна отказа украинцев от польских товаров, что становится символическим знаком протеста против действий, которые воспринимаются как несправедливые. Этот эмоциональный выбор, сделанный потребителями, отражает больше, чем просто экономическое решение; он проявляет глубокое разочарование и призыв к уважению и пониманию", - говорят в Ассоциации.

Добавим

Аналитики Ассоциации ритейлеров Украины рассказали УНН о ситуации в разных сегментах:

В секторе Fashion-ритейл наблюдаются значительные задержки в поставках товаров, что приводит к недостатку в ассортименте и трудностям с закупкой определенных производственных материалов, затягивая процесс минимум на месяц.

Относительно продуктового ритейла, украинские ритейлеры отмечают, в связи с продолжением блокировкой границы подорожание товаров для конечного потребителя вероятно будет, но спешат заверить, что минимальное. К тому же некоторые ритейлеры несмотря на все сложности будут пытаться сдерживать рост цен.

В Auchan Украина сложилась критическая ситуация с фруктами, а именно с бананами необходимой степени зрелости из-за задержек на границе. Также возможны подорожания цен до 15% на алкогольную продукцию.

В Novus говорят, что пока будут пытаться сдерживать рост цен, но при дальнейшем подорожании стоимости услуг столкнутся как с подорожанием, так и с дефицитом товара. Прежде всего, речь об овощах, фруктах и дешевых социально важных товарах. Сеть уже отказаться от импорта некоторых товаров.

В Metro Украина имеют проблемы с поставкой абсолютно всех импортных товаров, транзитный путь которых проходит по территории ЕС.

В ЭКО маркет отмечают, что есть определенные проблемы с блокированием украинско-польской границы, но они в основном связаны именно с продуктами польского производства.

В сети Аврора пока не почувствовали значительное влияние на товарные остатки или продажи, потому что всегда закладывают больше логистического времени при планировании поставок.

"Эта блокировка бьет не только по Украине, но и по самой Польше и ее производителям. Ведь многие польские компании работали, в том числе с ориентацией на наш рынок", - завершил один из анлитиков.

Напомним

По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".