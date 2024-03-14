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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  5702 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
  •  37862 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
  •  104201 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  126500 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  126127 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  126160 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120333 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  108967 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  123194 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  121172 просмотра

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11 марта 2024, 08:40  •  255342 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Блокирование польско-украинской границы польскими фермерами приведет к дефициту и значительному росту цен на различные товары на украинском рынке, включая продукты питания, одежду и алкогольные напитки, что повлечет убытки до 100 миллионов гривен в неделю для крупных розничных сетей.

Экономика •   •  5702 просмотра
Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны

Президент Зеленский обсудил приоритетные потребности Украины в бронетехнике, артиллерии и противовоздушной обороне с канцлером Германии Шольцем в телефонном разговоре, поблагодарив Германию за постоянную поддержку.

Война •   •  5252 просмотра
Артиллерия и ПВО: Зеленский передал Шольцу приоритетные потребности Сил обороны

Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника

Президент Зеленский скоординировал позиции с канцлером Германии Шольцем накануне встречи лидеров Веймарского треугольника в пятницу, чтобы обсудить помощь Украине.

политика •   •  6309 просмотра
Зеленский и Шольц скоординировали позиции накануне встречи лидеров Веймарского треугольника

Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов

Rheinmetall, крупнейшая оборонная компания Германии, планирует увеличить производство артиллерийских боеприпасов до 700 тыс. снарядов в год путем расширения производственных мощностей в Германии, а также строительства новых заводов в Украине и Литве.

Война •   •  7035 просмотра
Rheinmetall планирует в десять раз увеличить производство артиллерийских боеприпасов

За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА

За последние два дня в Сумской области прозвучало более 800 взрывов из-за российских обстрелов. Есть жертвы и повреждения инфраструктуры.

Война •   •  8195 просмотра
За двое суток на Сумщине прогремело более 800 взрывов. Раньше столько было за полгода - ОВА

В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ

В российском городе белгород в районе улицы Зеленая Поляна прогремели взрывы, есть пострадавшие, сообщают российские Telegram-каналы.

Война •   •  8098 просмотра
В российском белгороде прогремели взрывы, есть пострадавшие - росСМИ

В Одесской области нашли мертвым пограничника

В одном из подразделений Белгород-Днестровского пограничного отряда в Одесской области был найден мертвым пограничник с огнестрельным ранением, а в Подольске Одесской области на улице был найден мертвым военнослужащий, а в последнем случае задержан подозреваемый в убийстве.

Криминал и ЧП •   •  6899 просмотра
В Одесской области нашли мертвым пограничника

Зеленский - Шольцу: решение Еврокомиссии о переговорных рамках приветствуется, теперь шаг за странами ЕС и ожидается скорейшая реакция

Президент Зеленский приветствовал одобрение Европейской комиссией проекта переговорных рамок для вступления Украины в ЕС и призвал страны-члены ЕС к быстрой реакции.

политика •   •  7973 просмотра
Зеленский - Шольцу: решение Еврокомиссии о переговорных рамках приветствуется, теперь шаг за странами ЕС и ожидается скорейшая реакция

В СНБО заявили, что Киев "ни с кем не будет согласовывать", какие цели поражать у рф

Киев не будет просить разрешения на нанесение ударов по военно-промышленным объектам россии, которые снабжают российскую армию, и удары по таким объектам будут продолжены, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Война •   •  12117 просмотра
В СНБО заявили, что Киев "ни с кем не будет согласовывать", какие цели поражать у рф

Искал позиции ВСУ на Днепропетровщине: агента фсб рф приговорили к 15 годам за решеткой

Агента ФСБ россии, который следил за артиллерийскими позициями Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, совершенную в условиях военного положения.

Война •   •  10771 просмотра
Искал позиции ВСУ на Днепропетровщине: агента фсб рф приговорили к 15 годам за решеткой