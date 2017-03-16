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Блокадный триместр: что предшествовало решению СНБО по Донбассу

Киев  •  УНН

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Ровно три месяца назад в Украине заговорили о практических действиях для блокады на Донбассе. Что успела пережить за это время Украина предлагает пересмотреть УНН.

Предыстория

Ветераны АТО 16 декабря прошлого года заявили ультиматум сепаратистам: или разблокируете процесс освобождения пленных, или семь дней - "полная экономическая блокада".

За чуть более недели, 26 декабря ветераны АТО заявили о начале блокады "Л/ДНР".

Одним из первых отреагировал заместитель председателя МинТОТ Георгий Тука. Он заявил про "отсутствие доверия" к инициаторам блокады.

От слов - к делу

Первый редут на железной дороге блокадники установили 25 января. В тот же вечер остановили первый поезд в Луганской области.

Тогда же председатель СБУ Василий Грицак сообщил, что у нардепов-участников блокады, есть оружие. В полиции сказали, что следователи осмотрели место блокады в Луганской области.

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Работа блокадников не прекратилась. Уже 2 февраля они организовали пункт блокады на железной дороге в Донецкой области. В полиции тогда же указали, что вооруженные люди перекрыли движение на железной дороге в Бахмуте.

Днем позже председатель Донецкой ВЦА Павел Жебривский заявил о договоренности с активистами. В штабе блокады это опровергли.

А уже 4 февраля в полиции сообщили, что нардеп-участник блокады в Бахмуте ударил полицейского и этот факт зарегистрирован в Единый журнал учета.

Через несколько дней у активистов заявили, что 6 февраля "произошло избиение" блокадников у Бахмута. В полиции сказали, что неизвестные заблокировали движение автотранспорта. Впоследствии из-за блокирования автодороги открыли производство.

Впоследствии в штабе сообщили о о перекрытии путей на Константиновку.

Реакция власти

На фоне "расширения" зоны деятельности блокадников власть начала действовать. Что начиналось как ультиматум ОРДЛО для ускорения освобождения пленных впоследствии стало едва ли не испытанием для правительства. В разгар отопительного сезона было значительно ограничено поставки угля для работы ТЭС и ТЭЦ.

Премьер Владимир Гройсман 12 февраля предупредил, что "угольная блокада" может привести к веерным отключениям, впоследствии назвав такие действия зимой преступлением. Председатель ВР А.Парубий также прокомментировал торговую блокаду Донбасса.

Наконец, 15 февраля, Кабмин принял решение о чрезвычайных мерах в энергетике, которое начало действовать через два дня и через месяц было продолжено.

Уже 16 февраля на заседание собралась и СНБО. Рассматривали вопрос нейтрализации угроз энергетики. Президент Петр Порошенко заявил, что участники блокады вредят государству.

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В итоге СНБО поручил правоохранителям предотвратить блокаду критической инфрастурктуры в зоне АТО. Кроме того, Кабмин должен безотлагательно нейтрализовать угрозы энергетической безопасности Украины. Президент ввел в действие это решение СНБО.

Укрэнерго при этом сообщало, что запасов угля хватит для бесперебойной работы до 20 марта.

Отчитывалась и Укрзализныця. Отрасль понесла 53,5 млн грн убытков, сообщили там 15 февраля. Назывались и значительно большие суммы.
Отреагировали и за рубежом.

В ООН заявили, что блокада приведет к убыткам и безработице. В ЕС отметили беспокойство из-за блокады на Донбассе. Похожее заявление сделали и США.

Полиция тоже не сидела, сложа руки. В частности, в Донецкой области открыли четыре производства из-за блокады.

Между тем на Донбассе

Активисты в это время продолжали находиться на редутах. Говорили об установлении блокпостов на дорогах.

Сообщалось и об очередных провокациях. 17 февраля заявили, что редут в Бахмуте окружили силовики. Полиция же указала, что во время проверки лиц с оружием в Бахмуте нардеп помешал провести обзор.

Второй "фронт"

Связанные с блокадой события разворачивались не только на Донбассе. На вечер 19 января в штабе созвали вече на столичном Майдане. Его участники двинулись под АП, где заявили о намерении остаться на ночь. Уже позже произошли столкновения. Патрульной сломали пальцы.

В этот вечер правоохранители задержали ряд людей. Впоследствии их освободили, а в полиции сообщили про админпротоколы в отношении активистов.

В.Гройсман 20 февраля призвал всех заинтересованных работать вместе над решением связанных с "угольной блокадой" вопросов. Впоследствии у В.Гройсмана сообщили, что встреча с блокадниками состоялась.

Уже 21 февраля в ВР собрался митинг. На акцию за блокаду на Донбассе вышли около тысячи человек.

Весенние изменения

27 февраля в ОРДЛО заявили, что с 1 марта будет "внешнее управление" на украинских предприятиях, если блокаду не прекратят.

В штабе блокады после заявления ОРДЛО сказали об отказе от переговоров с правительством.

Премьер между тем сказал, что организаторы блокирования поставок угля подрывают независимость Украины. Глава МВД Арсен Аваков призвал АТЦ разобраться с вопросом блокады Донбасса.

Ближе к "часу икс" - 1 марта - СБУ заявила, что боевики планируют использовать блокаду для "национализации" предприятий.

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Правительство уже 1 марта приняло порядок перемещения товаров в зоне АТО. Документ вступил в силу 14 марта.

Президент также прокомментировал "отжим" украинских предприятий в ОРДЛО.

4 марта Укрзализныця сообщила о разблокировании поезда в Луганской области. Полиция заявила о боеприпасах и тротиле у палатки блокадников.

"Разгон" блокады в Кривом Торце

13 марта в штабе заявили о штурме на редуте в Кривом Торце. Впоследствии А.Аваков сообщил, что задержали более 40 человек. Председатель СБУ В.Грицак отрицал силовой разгон. При этом Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что готов зарегистрировать производства от блокадников в случае подтверждения их травм. Штаб 15 марта сообщил о возобновлении работы редута.

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Акции в центре Киева 2.0

Люди собрались на столичном Майдане за "разгон" блокады. Впоследствии решили пойти под АП. Акции протеста начались в регионах: Луцк, Ровно, Винница, Черновцы, Черкассы и другие.

Утром следующего дня В.Аброськин заявил, что всех 45 задержанных на "редуте" отпустили, сообщив и о хищения груза из блокированного поезда.

Днем позже в Киеве собрались более полутысячи людей на "Марш добровольцев". Во время акции активисты забросали камнями окна офиса. Впоследствии начали громить отделения банка.

На прекращалась активность и на Донбассе. Полиция сообщила, что 14 марта на въезде в Славянск между активистами блокады, среди которых был и нардеп В.Парасюк, и правоохранителями произошло столкновение. Тогда пострадали семь полицейских.

Президент осудил действия В.Парасюка. В.Аброськин призвал ГПУ привлечь к ответственности нардепа. В ГПУ также отреагировали.

СНБО реагирует

Уже 15 марта в Киеве состоялось заседание СНБО. Рада решила прекратить перемещение грузов в зоне АТО из-за захвата предприятий.

Президент же заявил, что так называемая блокада "уничтожила Украину на Донбассе".

П.Порошенко уже 16 марта ввел в действие решение СНБО. Минфин оценил убытки от блокады в 1,3% ВВП.

А тем временем блокада продолжается.

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