Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,5 тыс. грузовиков
Киев • УНН
2,5 тысячи грузовиков стоят в очереди на украинско-польской границе
В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на утро понедельника находилось около 2,5 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
По состоянию на утро на границе с Польшей в сторону Украины на территории Польши находятся в очередях около 2,5 тыс. грузовых транспортных средств. Больше всего - на пункте пропуска "Рава-Русская"
Детали
Кроме того, пресс-служба Госпогранслужбы сообщала, что в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" начато оформление тяжеловесных грузовиков.
"По состоянию на 7 утра, то есть фактически за шесть часов, было оформлено 30 грузовиков, которые последовали через границу. В очередях по состоянию на утро на возможность пересечения границы ожидали около 60 грузовиков", - сказал Демченко.
Дополнение
Ранее сообщалось, что, начиная с 4 декабря, Украина откроет границу "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.
Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".
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