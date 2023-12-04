Блокада на границе с Польшей: в очереди около 2,5 тыс. грузовиков

В очередях на территории Польши в сторону границы с Украиной на фоне блокады польских перевозчиков на утро понедельника находилось около 2,5 тыс. грузовиков. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

По состоянию на утро на границе с Польшей в сторону Украины на территории Польши находятся в очередях около 2,5 тыс. грузовых транспортных средств. Больше всего - на пункте пропуска "Рава-Русская" - рассказал Демченко.

Детали

Кроме того, пресс-служба Госпогранслужбы сообщала, что в пункте пропуска "Угринов-Долгобичув" начато оформление тяжеловесных грузовиков.

"По состоянию на 7 утра, то есть фактически за шесть часов, было оформлено 30 грузовиков, которые последовали через границу. В очередях по состоянию на утро на возможность пересечения границы ожидали около 60 грузовиков", - сказал Демченко.

Дополнение

Ранее сообщалось, что, начиная с 4 декабря, Украина откроет границу "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков весом более 7,5 тонн, чтобы уменьшить пробки и увеличить пропускную способность на украинско-польской границе.

Украина и Польша договорились разблокировать пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" для пустых грузовиков и создать в системе "єЧерга" отдельные пасы для пустых транспортных средств на пунктах пропуска "Ягодин-Дорогуск" и "Краковец-Корчева".