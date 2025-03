Blizzard заплатит 18 млн долларов за урегулирование иска по домогательствам

Детали

По ее сведениям, компания создаст фонд на вышеупомянутую сумму “для выплаты компенсаций и возмещения ущерба истцам”. Если после всех выплат в фонде останутся нераспределенные средства, то они будут направлены в благотворительные организации, помогающие жертвам домогательств, или будут использованы для реализации инициатив, направленных на повышение инклюзивности внутри компании.

Контекст

Скандал вокруг Blizzard начался после иска, поданного против компании от имени штата Калифорния 22 июля. Расследование показало, что сотрудницам Blizzard приходилось терпеть домогательства и притеснения на рабочем месте. В компании эту информацию опровергли, что привело к забастовке сотрудников. На фоне скандала в августе свой пост покинул глава компании Аллен Брек.

Справка

Корпорации Activision Blizzard Inc. принадлежат игры World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Guitar Hero и другие.